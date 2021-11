Final Fantasy VII: The First Soldier célèbre déjà son premier million

Parmi cette grosse semaine de sorties, on en aurait presque oublié que Square Enix avait tenté le pari du Battle Royale sur Final Fantasy VII: The First Soldier, disponible en free-to-play sur mobiles depuis mercredi dernier. Avec un tel projet, il y avait de quoi rendre curieux les fans de Final Fantasy VII, qui ont visiblement été au rendez-vous durant ces premiers jours.

#FF7FS has already achieved over 1 million downloads! To thank you all for your support, the below gifts 🎁 will be delivered to all users:

Shinra Pack Ticket x3

└Each one grants 3 items from a Shinra Pack 🎫

Chocobo Feed Set x2

└Chocobo food🥬 pic.twitter.com/Zc8EVOukSN

— FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_EN|FF7FS (@FFVII_FS_EN) November 19, 2021