Final Fantasy VII : Des informations seront partagées le mois prochain, des nouvelles du remake ?

En 2022, Final Fantasy VII fête son 25ème anniversaire, et on s’attend forcément à ce que l’on ait enfin des nouvelles concernant la suite de Final Fantasy VII Remake, même si Final Fantasy XVI devrait déjà bien occuper Square Enix. Mais pour le moment, silence radio du côté de l’éditeur sur cette suite, ce qui pourrait changer dès le mois prochain, du moins si l’on interprète la dernière déclaration de Tetsuya Nomura.

Des nouvelles du remake, ou simplement du jeu mobile ?

Le réalisateur était présent aujourd’hui dans un stream japonais dédié au suivi de Final Fantasy VII: The First Soldier, et s’il a surtout été question du jeu mobile, il a aussi déclaré que des informations sur Final Fantasy VII arriveront dès le mois prochain. Il n’a pas dit sur quels projets en particulier, mais il souligne que cela sera dans le cadre du 25ème anniversaire de cet épisode.

Alors forcément, il n’en fallait pas plus pour affoler les fans, qui pensent déjà avoir des nouvelles de Final Fantasy VII Remake Part 2 dès ce mois de juin. Après tout, cela tomberait à pic, puisqu’il s’agit du mois des conférences et qu’on voit bien le jeu être présenté lors d’un événement Sony ou Square Enix.

Mais ne tirons pas de conclusions hâtives pour autant, car rien n’indique que ces nouvelles concerneront le remake. Il serait plus prudent de parier sur des informations autour du jeu mobile Final Fantasy VII: Ever Crisis, qui doit toujours sortir avant la fin de l’année. Nomura avait aussi déclaré il y a quelques mois que d’autres projets autour de cet épisode étaient en préparation.

Mais cela n’empêchera pas certains fans d’espérer un petit teaser sur la suite des aventures de Cloud, n’est-ce pas ?