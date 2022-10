Accueil » Actualités » Final Fantasy VII The First Soldier : C’est déjà la fin pour le Battle Royale de Square Enix

Si on était mauvaise langue, on pourrait dire que tout le monde l’avait vu venir, mais on s’abstiendra de tirer sur l’ambulance. Lancé en novembre dernier en Europe, Final Fantasy VII The First Soldier avait de quoi dérouter les fans de la saga de JRPG puisqu’il succombait à la mode du Battle Royale, en nous faisant incarner des membres du SOLDAT plusieurs dizaines d’années avant que l’aventure de Cloud et les autres ne débute. Visiblement, le genre n’a pas convaincu les adeptes de la licence, puisque à peine un an après, le jeu va déjà fermer ses portes.

Les échecs continuent chez Square Enix

Il n’aura fallu que de 4 saisons pour que Square Enix se rende compte que Final Fantasy VII The First Soldier n’était pas un succès, loin de là. L’éditeur japonais nous apprend ainsi que les serveurs du jeu vont ferme le 11 janvier 2023 :

« Malgré tous nos efforts pour vous apporter des mises à jour régulières avec du nouveau et passionnant contenu, nous n’avons pas été en mesure de vous offrir l’expérience que nous espérions et que vous méritez tous, nous avons donc pris la décision extrêmement difficile de mettre fin au service pour Final Fantasy VII : The First Soldier. Nous tenons à tous vous remercier de nous avoir soutenu au cours de l’année écoulée. Bien qu’il ne reste qu’un peu moins de trois mois avant la fin du service, nous continuerons à faire des mises à jour pendant cette période, nous espérons donc que vous continuerez à profiter de Final Fantasy VII : The First Soldier jusqu’à la toute fin. »

Les jeux service de Square Enix n’ont décidément pas le vent en poupe. Il y a quelques jours, c’est Babylon’s Fall qui annonçait sa chute, mais la fermeture de Final Fantasy VII : The First Soldier est plus symbolique, puisque le jeu repose sur une licence qui est normalement très porteuse. Gageons que l’éditeur saura tirer les bonnes leçons de cet échec.