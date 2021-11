Final Fantasy VII: The First Soldier sortira sur mobiles le 17 novembre

On l’attendait pour la fin d’année, Final Fantasy VII: The First Soldier arrivera bien dans les prochains jours. Il respecte même sa précédente fenêtre de sortie annoncée. Square Enix vient de publier deux nouvelles vidéos pour son battle royale sur smartphones tout en annonçant la date de sortie. Prenez votre agenda, cela arrivera assez vite.

Affrontez jusqu’à 75 soldats de la Shinra

Prenant place 30 ans avant les événements principaux de Final Fantasy VII, ce spin-off est un jeu à destination de nos mobiles qui prend la forme d’un battle royale. Jouable gratuitement à la vue de son modèle économique free-to-play, Final Fantasy VII: The First Soldier vous fera incarner l’un des premiers SOLDAT de la Shinra où vous devrez affronter d’autres combattants sur différents champs de bataille, avec des armes à distance mais aussi au corps-à-corps.

Pour coller à l’univers FF, on y retrouvera aussi un peu de magie grâce à plusieurs types de matérias qui seront répartis un peu partout sur la carte. Les joueurs et joueuses pourront opter pour différents styles de combat en optant pour diverses classes, en passant du guerrier au ninja par exemple. Et si le gameplay au tactile vous fait peur, sachez que l’application sera bien compatible avec les manettes au lancement.

Rendez-vous le 17 novembre 2021 pour la sortie de Final Fantasy VII: The First Soldier sur iOS et Android. Vous retrouverez la cinématique d’introduction qui vient d’être dévoilée dans sa version anglaise plus haut, et dans son alternative japonaise un peu plus bas, ainsi qu’un spot TV nippon dévoilé dans la foulée.