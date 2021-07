Final Fantasy VII Remake Part 2 fait un peu parler de lui avec une interview de ses réalisateurs

Maintenant que Final Fantasy VII Remake Intergrade est sorti, Square Enix peut désormais se concentrer sur Final Fantasy VII Remake Part 2, ou quel que soit son nom définitif. Afin de donner quelques indices sur où cette suite pourrait se diriger et à quoi elle pourrait ressembler, Naoki Hamaguchi, co-realisateur du premier épisode et qui prend ici les rênes de cette deuxième partie, et Motomu Toriyama, autre co-réalisateur du premier opus, ont donné une interview au Washington Post qui dévoile quelques détails.

Un DLC qui a servi d’entraînement

Comme on pouvait s’y attendre, Hamaguchi révèle que certains éléments d’Intermission, le DLC avec Yuffie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, seront réutilisés dans la suite. Il déclare que le système de combat est déjà assez satisfaisant, et que les petits détails ajoutés dans le DLC pourront être conservés :

« Avec Intermission, il y a un autre élément qui est introduit : les combos où Yuffie et Sonon font équipe… ce qui crée un ressentiment différent dans la façon de jouer les combats. J’aimerais en tirer parti pour notre prochaine histoire, tout comme d’autres éléments que nous avons essayés dans Intermission. »

En plus des nouveautés de gameplay introduites dans le DLC, Motomu Toriyama déclare qu’il aimerait que la deuxième partie du remake explore des choses ou des personnages de l’univers Final Fantasy VII dans sa globalité, qui ont été montré dans les autres oeuvres comme Dirge of Cerberus :

« Le monde de Final Fantasy VII a largement été étendu à travers de multiples oeuvres qui sont sorties après le jeu original. Nous voulons faire une sorte de culmination de toutes les œuvres Final Fantasy VII qui ont été créées à ce jour. »

Les changements à venir pour le deuxième jeu

Cela ne veut pas dire pour autant que tous ces personnages seront introduits uniquement pour celles et ceux qui connaissent l’univers global. En dehors de quelques personnages, les réalisateurs indiquent qu’ils feront toujours tout pour bien introduire chacun d’entre eux, comme leur première rencontre avec Cloud et les autres :

« Pour des ennemis inconnus comme Weiss ou Nero, je pense qu’être capable de transmettre qu’ils ont une sorte d’obscurité profonde en eux est suffisant. Dans le même temps, ceux qui les connaissent peuvent faire le lien avec le monde «Final Fantasy VII» en les voyant dans le récit comme ils le sont dans leurs oeuvres respectives. »

Les réalisateurs reviennent aussi sur le choix de Yuffie pour Intermission, en expliquant que forcément, Vincent ne pouvait pas être choisi à sa place, étant donné que ce dernier est en train de « dormir » à ce moment-là de l’histoire. Yuffie devrait en tout cas être plus développée dans la suite :

« Yuffie est une jeune femme joyeuse et dynamique et elle fera une apparition après s’être remise des événements tragiques d’Intermission. Alors je pense que sa rencontre avec Cloud et les autres sera bien plus intéressante. Aussi, Wutai a une position plus importante… En tant que force d’opposition contre la Shinra. Ces groupes qui s’opposent à la Shinra, pas juste Avalanche, vont avoir un plus grand rôle, je pense que nous pouvons créer une histoire avec encore plus de suspens. »

Hamaguchi termine en indiquant que malgré tous ces changements, la deuxième partie restera fidèle au jeu tout en la repensant :

« Il va sans dire que nous nous sommes efforcés d’atteindre cet objectif avec Intergrade, mais pour le prochain épisode, il est de la plus haute importance de ne pas endommager les souvenirs que l’on a du matériau d’origine, mais de réimaginer ce dernier afin qu’il dépasse les attentes. »

On attend maintenant que Final Fantasy VII Remake Part 2 nous montre tout cela en images.