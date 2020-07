Final Fantasy VII Remake : la deuxième partie est déjà entrée en production intensive

Maintenant que le premier volet de Final Fantasy VII Remake est disponible, Square Enix se consacre à la suite des aventures de Cloud, et ce sans plus tarder. Tetsuya Nomura avait déjà exprimé l’envie d’avancer très vite sur le projet, et il semblerait que le studio soit déjà en plein travail sur la deuxième partie de ce remake.

Le deuxième opus avance bien

Le dernier numéro du Famitsu a eu droit à une longue interview (traduite par Gematsu) des têtes pensantes du projet, qui ont affirmé que le deuxième jeu était maintenant dans sa phase de production intensive, ce qui veut dire que les choses avancent bien malgré la pandémie mondiale.

Nomura assure que malgré la vitesse de travail, la qualité est toujours au rendez-vous et qu’il n’y aura pas de soucis à se faire de ce côté. Cela ne veut pas dire qu’il ne faudra pas attendre encore un peu, comme le précise Naoki Hamaguchi (co-director sur le jeu), mais il ne faudra probablement pas attendre encore des années avant de voir cette deuxième partie.

On apprend également dans l’interview que le mode Classique sera de retour, et qu’il pourrait être accessible dans les modes de difficultés Normal et Difficile, et pas seulement cantonné au mode Facile. Parmi les autres détails, on peut noter que Roche aurait dû avoir un peu plus de temps à l’écran dans le chapitre 14, que Nomura a été surpris de la grande popularité de Jessie, ou encore que le repaire secret d’Avalanche n’a pas été montré à Cloud pour bien montrer qu’il ne fait pas partie d’Avalanche.

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter encore un peu avant d’avoir les premiers détails sur la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake.