Final Fantasy VII Rebirth fait le beau avec sa version PC dans une nouvelle vidéo

Marvel Rivals : La saison 1 arrive demain et la mise à jour apporte des buffs et des nerfs sur certains personnages

Marvel Rivals : La saison 1 arrive demain et la mise à jour apporte des buffs et des nerfs sur certains personnages

EA Sports FC 25 dévoile la Team Of The Week n°17

EA Sports FC 25 dévoile la Team Of The Week n°17

Pour sa console portable, Microsoft veut réunir le meilleur de Xbox et le meilleur de Windows

Pour sa console portable, Microsoft veut réunir le meilleur de Xbox et le meilleur de Windows

Tout le monde l’a oublié mais le film Shadow of the Colossus n’est peut-être pas tout à fait enterré

Tout le monde l’a oublié mais le film Shadow of the Colossus n’est peut-être pas tout à fait enterré

De sombres histoires autour d’un studio de support sur Age of Empires 4 et Assassin’s Creed Shadows décrivent l’enfer vécu par le staff

De sombres histoires autour d’un studio de support sur Age of Empires 4 et Assassin’s Creed Shadows décrivent l’enfer vécu par le staff

Après l’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League, les licenciements continuent chez Rocksteady

Après l’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League, les licenciements continuent chez Rocksteady