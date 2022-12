Accueil » Actualités » Final Fantasy VII Ever Crisis : Le jeu mobile refait surface avec un trailer et une bêta à l’été 2023

Zack s’apprête à faire son retour ce mardi avec la sortie de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, mais Square Enix a encore quelques remasters/remakes dans ses cartons où le SOLDAT sera aussi à l’affiche. Comme Final Fantasy VII Ever Crisis, le jeu mobile présenté comme « l’autre remake », qui compilera toute la saga Final Fantasy VII, que ce soit le jeu original, ses spin-off, à et à terme, le vrai remake. L’éditeur japonais donne enfin des nouvelles du titre avec un nouveau trailer, qui met évidemment l’accent sur l’ami de Cloud, sans doute pour faire la promotion croisée de ce titre et de Crisis Core.

Le titre prend un peu de retard

Si le remaster de Crisis Core ne vous suffit pas, vous pourrez vous pencher sur ce Final Fantasy VII Ever Crisis qui revisitera les moments les plus importants du spin-off, mais pas seulement.

Pour rappel, le jeu vous proposera bien de revivre les instants clés de chaque épisode, mais avec des combats où vos personnages disposeront de modèles 3D tout neufs, semblables à ceux de Final Fantasy VII Remake. Et si vous vous demandez ce que sont ses accoutrements ou encore ce que fait Aerith dans un réacteur Mako, c’est parce que le jeu introduira une mécanique de gacha, de quoi vous laisser libre de la composition de votre équipe à n’importe quel moment de l’histoire.

Ce trailer est aussi l’occasion d’apprendre que le jeu va passer en bêta fermée lors de l’été 2023. Il faudra donc attendre encore quelques mois avant de pouvoir tester ce remake/remaster/jeu mobile/gacha, appelez-le comme vous le voulez.