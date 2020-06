Sakura Amamiya (Sakura Wars) a droit à sa figurine nendoroid

Sorti en avril dernier sur PlayStation 4 dans nos contrées, Sakura Wars a été plutôt bien accueilli par les joueurs et la presse. Le jeu met en avant de nombreuses héroïnes féminines que le personnage principal rencontrera au cours de son aventure mais qu’il pourra également courtiser. Parmi les visages emblématiques, on y retrouve évidemment Sakura Amamiya qui a droit a sa figurine nendoroid.

Où acheter la figurine nendoroid de Sakura Amamiya

Proposée par Good Smile Company, cette figurine est issue de la gamme nendoroid, que l’on connait pour ses représentations ultra-craquantes de personnages bien connus (comme récemment, Ellie de The Last of Us 2). Elle mesure une dizaine de centimètres et propose plusieurs accessoires.

On retrouve par exemple son épée, qu’elle tient dans sa main droite, un balai, diverses expressions faciales mais également un écran de texte, qui fait référence à la roue de sélection des réponses que le héros peut choisir dans le jeu.

Si jamais vous souhaitez craquer sur cette figurine, sachez qu’elle est disponible en précommande sur le site Derive Figurine et que les réservations ouvrent au tarif habituel de la gamme nendo, soit une petite soixantaine d’euros :

Sachez que les précommandes se terminent le 4 août et que la date de sortie est fixée au mois de mars 2021.