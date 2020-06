Ellie (The Last of Us 2) : Une figurine nendoroid absolument craquante

Alors que The Last of Us Part II est sorti vendredi dernier (et attire déjà les foudres des internets), les produits dérivés commencent à débarquer. Une Funko Pop à l’effigie de l’héroïne, déjà, mais aussi une magnifique figurine issue de la gamme nendoroid. On vous la présente.

Présentation de la nendoroid Ellie

Tout juste annoncée, cette figurine propose une représentation de Ellie, héroïne de ce second volet, avec sa tenue habituelle. Elle est proposée par le fabricant Good Smile Company et comme les autres figurines de sa gamme, elle mesure une dizaine de centimètres et propose divers accessoires.

Il sera ainsi possible de modifier ses armes. Ellie pourra tenir une arme de poing, prendre son fidèle arc, une brique, qu’elle utilise dans le jeu pour assommer ou créer une diversion, ou encore une lame qu’elle n’hésite pas à prendre pour s’en servir comme arme de mêlée.

Comme très souvent avec les figurines nendoroid, les stocks peuvent partir assez vite, d’où le conseil de précommander assez vite : les réservations viennent d’ouvrir et seront ouvertes jusqu’au 20 août 2020. Si vous voulez précommander, sachez qu’elle est actuellement disponible à une soixantaine d’euros sur le sérieux site Derive Figurine :

Quant à l’arrivage, la date de sortie est fixée courant février 2021. Bien sûr, comme toujours, il s’agit d’une estimation. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre test garanti sans spoiler ou lire notre guide complet de The Last of Us Part II.