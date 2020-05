Final Fantasy VII – On the Way to a Smile est disponible aujourd’hui

Depuis quelques semaines déjà, la toile s’affole autour d’un même jeu : Final Fantasy VII Remake. Et il y a de quoi, puisque le titre de Square Enix s’est déjà vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires à travers le monde, ce chiffre ne faisant que grandir chaque jour. Comme pour fêter cette réussite incroyable et surfer sur la vague d’enthousiasme qui gravite autour de cette sortie, Mana Books a donc décidé de nous proposer son Final Fantasy VII – On the Way to a Smile.

VII histoires pour FFVII, sur FFVII

Dans ce livre de 290 pages, l’éditeur nous propose de retrouver les personnages emblématiques de l’un des RPGs les plus connus. En leur compagnie, le lecteur pourra découvrir de nouvelles histoires se déroulant à la suite des événements de Final Fantasy VII. Ces histoires sont au nombre de sept et chacune se concentre sur les personnages qui nous ont marqués.

Proposé au prix de 8,90€, ce livre nous proposera donc de découvrir comment Denzel a perdu ses parents, l’éloignement de Cloud et Tifa, la quête de Barret et Cid mais aussi d’autres. De quoi vous offrir quelques belles heures de plus en compagnie de vos héros favoris.

Alors, allez-vous vous laisser tenter par ces nouvelles aventures ? En tout cas, Final Fantasy VII – On the Way to a Smile est disponible à peu près partout !