Fatal Fury: City of the Wolves dévoile ses premières images

Fatal Fury: City of the Wolves continue son développement

Celui que l’on nommait jusqu’à présent « le prochain Fatal Fury/Garou » sortira donc sous le titre de Fatal Fury: City of the Wolves. Pas de fenêtre de sortie, ni même de plateformes, même pas une vignette pour la vidéo sur Youtube au moment où l’on écrit cet article (donc la vidéo marche bien même si on peut en douter devant ce lecteur). SNK continue sa formule qui devient traditionnelle pour ce jeu « furieusement en développement« .

Cette vidéo est composée de deux parties. La première montre une carte de South Town en mettant l’accent sur des lieux bien connus que sont la Geese Tower, National Park, South Town Airport, Abandoned Dojo, Live House « Old Line » et Factory. Il s’agit très certainement des futurs terrains, un doute encore moins permis quand la vidéo zoome sur Factory pour montrer Rock Howard et Terry Bogard devant ce qui pourrait très bien être une usine.

On s’y attendait, comme les autres nouveaux jeux de combat de SNK, on constate un passage aux modèles 3D, délaissant les sprites en pixel pour un style semble tout de même bien au dessus de King of Fighters XV (ce qui serait logique, avec du 1v1 au lieu de 3v3, il est plus simple de se permettre plus de détails) . Côté gameplay, ce ne sont pas les deux coups montrés qui vont nous aider à savoir ce que l’on peut attendre comme mécaniques.

Un blind-test pour le casting

Mais revenons sur la première partie de la vidéo puisque pendant le défilé des probables stages, on peut entendre des personnages crier. Et là aussi, on peut partir du principe qu’il s’agira d’une partie du casting jouable pour celles et ceux qui arriveront à reconnaître les voix. Pour rappel,en plus de Rock et Terry, les combattants déjà confirmés sont Billy Kane, Kain R. Heinlein, Andy Bogard et Joe Hisaghi.

On est donc tentés de vous donner la liste des autres personnages que les fans pensent avoir deviné pour vous donner une première idée, mais notez qu’il peut y avoir des erreurs et que rien ne garantit qu’ils soient vraiment jouables. On aurait donc aussi Mai Shiranui, B. Jenet, Hotaru Futaba, Tizoc et Marco Rodrigues. Comme on pouvait le supposer, on semble se diriger vers un mélange entre le cast des premiers épisodes et la nouvelle génération apparue dans Garou: Mark of the Wolf.

Fatal Fury: City of the Wolves arrivera donc un jour si le développement parvient à être aussi rapide que furieux.