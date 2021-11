Farming Simulator 22 part en campagne avec son trailer de lancement

Après un temps de pause, la série Farming Simulator revient avec Farming Simulator 22, qui compte bien imposer de nouveaux standards du côté des jeux de farming. GIANTS Software dévoile aujourd’hui le trailer de lancement du titre tant attendu par la communauté, disponible dès maintenant.

La récolte peut commencer

Préparez-vous à reprendre votre activité agricole avec Farming Simulator 22, qui apporte de nombreuses nouveautés, comme l’ajout du cycle saisonnier ou encore des chaînes de production. 400 véhicules sont ici présents avec les marques les plus célèbres, et vous aideront à cultiver vos vignobles, vos champs et même des vergers d’olivier.

De plus, on apprend qu’un podcast dédié au jeu est maintenant disponible, avec un premier épisode en compagnie du YouTuber En3rgie5 et David Prieur, agriculteur ainsi que joueur esport.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.