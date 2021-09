Farming Simulator 22 : la création de votre personnage sera plus poussée

Après avoir annoncé la bonne nouvelle du crossplay, Farming Simulator 22 s’offre une autre amélioration avec la création de son avatar.

La mode est dans le pré

Giants Software introduira un tout nouvel éditeur de personnage pour la prochaine simulation agricole. Vêtements, coupes de cheveux, pilosité faciale, les options de personnalisions augmentent pour le plus grand plaisir des fermiers et fermières en herbe qui voudraient sortir du lot. Concernant les vêtements, le studio a eu la bonne idée de laisser l’opportunité aux joueurs de porter leurs marques agricoles favorites : Case IH, CLAAS, Fendt, Massey Ferguson, Valtra et bien d’autres. Le réalisme vestimentaire ira même jusqu’à la sécurité avec des chaussures solides de chez ELTEN ou bien des pièces de chez Engelbert Strauss.

Il faut tout de même rappeler que la franchise part de loin car le précédent opus offrait vraiment le minimum syndical pour rester poli. C’est tout cas un enchaînement de bonnes nouvelles depuis quelques mois en matière de fonctionnalités très demandées par la communauté.

Farming Simulator 22 sortira le 22 novembre prochain sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.