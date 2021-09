Farming Simulator 22 supportera le crossplay

Les fans l’attendaient depuis très longtemps, et Giants Software concrétisera enfin ce désir avec Farming Simulator 22. On parle bien sûr du crossplay qui va permettre à tous les fermiers virtuels de jouer ensemble quel que soit la plateforme.

Une autre forme de coopérative agricole

Via une nouvelle FAQ, le studio Giants Software annonce la bonne nouvelle. Vous pourrez ainsi jouer avec des amis ou des inconnus à Farming Simulator 22 même si vous ne possédez pas la même plateforme, à savoir : PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. On y apprend également quelques détails concernant l’hébergement :

Un serveur hébergé par une version PC pourra accueillir jusqu’à 16 joueurs PC et consoles.

Un serveur hébergé par une version console pourra accueillir jusqu’à 6 joueurs PC et consoles.

Un serveur dédié hébergé par Nitrado pourra accueillir jusqu’à 16 joueurs sur toutes les plateformes.

Notez qu’il sera possible de désactiver les fonctionnalités de crossplay si vous le souhaitez. Nous sommes loin des différences de maniabilité comme pour les FPS, mais les développeurs ne veulent prendre aucun risque si certains estiment que le combo clavier et souris donne trop d’avantages. Il faudra également respecter quelques prérequis pour que tous les joueurs puissent rejoindre une partie sans encombre :

Tous les joueurs devront avoir les mêmes DLC et mods d’installés (versions consoles uniquement les mods officielles).

Les joueurs Stadia ne pourront pas rejoindre d’autres joueurs ayant des mods.

Farming Simulator 22 sortira le 22 novembre prochain sur PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.