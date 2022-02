Far Cry 6 : le troisième DLC consacré à Joseph Seed qui devait sortir en mars est déjà disponible

Depuis le début de la pandémie, des tonnes de productions se sont vues repoussées voire perdre leur date de sortie tant les conditions de travail alliant télétravail et équipes réduites pouvaient influer sur l’avancement de ces projets. Alors que nous attendions le dernier DLC payant inclus dans le Season Pass de Far Cry 6 pour le mois de mars prochain, et que le deuxième DLC n’est disponible que depuis un tout petit mois, voici que la troisième et dernière extension mettant en scène Joseph « Le Père » Seed, le méchant de Far Cry 5, est dors et déjà disponible, un mois à l’avance, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

La Chute ne peut être que brutale

Bienvenue à Hope County dans un Montana alternatif. Ou plutôt, bon retour ! Dans cette extension très sombre au style roguelite comme les 2 précédentes, Joseph Seed va devoir affronter des partisans de sa secte dans une réalité alternative, ainsi que les membres de sa famille tout en prenant garde à ses démons intérieurs.

A noter qu’il vous est possible de jouer à ce DLC avec un ami via le BuddyPass si vous détenez l’extension. Sachez que vous devez posséder le jeu de base pour y jouer et qu’à défaut d’avoir acheté le Season Pass ou une édition Gold, le DLC est disponible à l’unité au prix de 14,99€.

Pour l’heure, aucune information sur de nouveaux contenus payants n’a été révélée, clôturant ainsi les extensions majeures de Far Cry 6. Une mission crossover avec la série à succès Stranger Things doit également arriver en mars mais nous ignorons pour l’instant la date précise de disponibilité. Jusqu’à l’annonce d’un Season Pass 2 ?