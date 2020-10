Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine repoussés à la prochaine année fiscale

La fin d’année promet d’être riche pour Ubisoft, avec les sorties presque simultanées de Watch Dogs Legion, dont vous pouvez déjà consulter notre avis via notre test, Assassin’s Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising. L’éditeur souhaitait démarrer l’année 2021 avec un temps fort similaire, mais Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine devront finalement attendre.

Un début d’année plus calme chez Ubisoft

Far Cry 6 and Rainbow Six Quarantine will now release after April 2021 (and before March 2022). pic.twitter.com/g2mR3DGgzj — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 29, 2020

On apprend via un rapport financier que les deux titres, initialement prévus pour sortir avant mars 2021 (le 18 février 2021 pour Far Cry 6), sont en effet décalés à l’année fiscale 2021/2022. Cela veut donc dire qu’ils ne sortiront pas avant le 1er avril 2021. Vous vous en doutez, la crise sanitaire mondiale est logiquement mis en avant pour justifier ce délai.

Difficile de juger l’ampleur du report pour chacun des deux titres. Far Cry 6 peut très bien être repoussé de quelques semaines seulement et sortir en avril par exemple, mais on imagine qu’il faudra attendre plus longtemps pour voir arriver Rainbow Six Quarantine, bien plus timide que les autres jeux Ubisoft.