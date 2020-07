Far Cry 6 : Pas de 4K UHD sur PS5, seulement sur Xbox Series X et One X

Il y a quelques jours, Ubisoft a présenté ses futurs titres à venir au cours d’une conférence. Plusieurs d’entre eux ont aussi été confirmés comme étant des jeux cross-gen, c’est-à-dire disponibles sur actuelle et nouvelle génération. Est-ce qu’il y aura des concessions techniques ? Un déséquilibre entre les constructeurs ? Dans le cas de Far Cry 6, c’est bien le cas.

Moins bien sur PS5

Hey there! As stated on the banner, Far Cry 6 is 4K Ultra HD on Xbox One and Xbox Series X only. Apologies for any inconvenience caused. — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 17, 2020

C’est sur Twitter que l’information est tombée. L’éditeur français a répondu à la question d’un internaute qui a remarqué sur un message promotionnel que seules les consoles Xbox One X et Xbox Series X proposeraient de la 4K Ultra HD et qui se demandait ce qu’il en était du côté de Sony. Eh bien la réponse est nette : Pas de 4K Ultra HD sur PS5, cela ne concernera que la Xbox One X et la Xbox Series X.

A vrai dire, sur l’actuelle génération, cela n’était pas étonnant. La plupart des jeux sur PS4 Pro tournaient dans une version upscalée, généralement à une résolution de 1620p en proposant du 4K HDR, là où la Xbox One X arrivait à faire tourner les titres en 4K UHD avec de la résolution native. Mais sur PS5, l’absence de 4K Ultra HD est plus surprenante.

Est-ce que l’on peut y voir ici une potentielle première différence entre les deux futures consoles de nouvelle génération ? Pas de conclusion hâtive, Ubisoft a sans doute tout simplement eu du mal à maîtriser l’architecture de la PS5 étant donné que Far Cry 6 est un titre cross-gen. Cela pourrait aussi s’expliquer par un futur contrat marketing entre Microsoft et Ubisoft. Cependant, ce qui est sûr, c’est que si vous voulez apercevoir Giancarlo Esposito en 4K Ultra HD, ce sera seulement sur Xbox One X et Xbox Series X.

Rappelons que Far Cry 6 sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia le 18 février 2021. Si vous avez loupé les informations autour de ce nouvel opus (méchants, map, héros…), on vous dit tout dans notre dernière vidéo.