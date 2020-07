Le résumé complet de la conférence Ubisoft Forward

En pleine tourmente et restructuration interne, Ubisoft a décidé de maintenir la présentation de son Ubisoft Forward, prévue de longue date. Une décision certainement liée au fait que la machine marketing était déjà en place, et que des milliers d’influenceurs était prêts à lâcher leurs previews sur les jeux de l’éditeur après la conférence. Retour sur une conférence décidément pas comme les autres, avec quelques annonces et de grands absents, dont la manque de communication autour des affaires en cours.

De nombreuses dates de sorties dévoilées

Ubisoft l’avait annoncé quelques heures auparavant, l’Ubisoft Forward était déjà dans la boîte, et l’éditeur n’a pas eu le temps d’enregistrer un message pour s’exprimer sur ce qui se passe en interne. Une excuse que l’on pourra trouver douteuse, étant donné que de nombreux messages montés sur le pouce, webcam à l’appui, ont été réalisés au cours des différentes conférences de cet été, notamment pour parler du mouvement Black Lives Matter.

Quoiqu’il en soit, l’Ubisoft Forward s’est donc montré comme si de rien n’était, avec un pré-show qui revenait sur les jeux déjà sortis, qui s’apprêtent à accueillir des DLC comme The Crew 2, Just Dance 2020 et Ghost Recon Breakpoint.

Le vrai show a débuté par le retour de Watch Dogs Legion, qui en a profité pour montrer une vidéo que l’on doit au réalisateur Alberto Mielgo, qui a travaillé sur le film Spider-Man Into the Spider-Verse ainsi que sur la série Netflix Love, Death and Robots. Le titre a tout de même montré plus de gameplay par la suite, en réexpliquant son concept qui n’est autre que de recruter n’importe quel PNJ dans les rues de Londres pour le contrôler, et même d’assister à son histoire personnelle.

Outre les nombreuses possibilités offertes par le jeu grâce à ce système, on retiendra la date de sortie du jeu, fixée au 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X seront disponibles au lancement de ces consoles, avec du Smart Delivery chez Microsoft et la possibilité de passer gratuitement de la version PS4 à la version PS5 chez Sony.

La conférence a rapidement enchaîné sur un nouveau trailer de Might & Magic : Era of Chaos avant de passer à Brawlhalla, qui s’est contenté de préciser qu’il arrivera le 6 août sur mobiles.

L’éditeur a ensuite reparlé de Tom Clancy’s Elite Squad, que l’on avait plus vu depuis des mois. Le titre mobile façon cartoon proposera un vrai mode campagne en plus de ses traditionnels affrontements en 5vs5, ainsi que 70 personnages jouables, dont Sam Fisher de Splinter Cell, à défaut d’avoir un nouvel épisode de cette licence. Le jeu sera disponible dès le 27 août prochain sur iOS et Android.

Hyper Scape était logiquement présent durant cet Ubisoft Forward, afin de nous présenter un trailer en CGI qui nous en dit un plus sur le lore du jeu, qui offrira un sacré arrière-goût de Ready Player One. Ce qui intéressera plus les joueurs, c’est l’accès à la bêta ouverte, qui commence dès maintenant sur PC via la plateforme Uplay.

Des leaks confirmés

La présence de Assassin’s Creed Valhalla ne faisait également aucun doute, puisque le titre était la cible de nombreux leaks depuis quelques jours. Au moins, la première vidéo de gameplay qui a été montrée n’avait pas fuité, et nous illustrait le principes des raids, dans lesquels Eivor devra piller d’autres villages pour assurer la pérennité du sien.

Les compagnons semblaient être d’une grande importance, tandis que le système de combat autorisera toutes les approches, avec du maniement de deux armes en même temps, comme deux boucliers, et le retour de la fameuse lame secrète pour les plus discrets. Pour la deuxième vidéo de gameplay, c’est la séquence qui a leaké que l’on a pu voir ici dans une version plus soignée, et surtout mieux montée.

Ubisoft a aussi confirmé que cet épisode sortirait le 17 novembre prochain, comme le leak l’avait dévoilé. Là encore, cette date concerne le PC, Stadia, la PS4 et la Xbox One. Le jeu sera aussi disponible sur les nouvelles consoles quand elles sortiront, et vous pourrez upgrader votre jeu gratuitement sur ces machines, comme pour Watch Dogs Legion.

Ce sera aussi le cas pour les versions PS5 et Xbox Series X de Far Cry 6, qui a diffusé le trailer en CGI qui avait lui aussi fuité sur les réseaux sociaux la veille.

On y retrouve donc le personnage joué par Giancarlo Esposito (notamment connu pour son rôle dans Breaking Bad) qui apprend à son fils Diego comment devenir un dictateur respecté. Le générique d’introduction a lui aussi posé les bases du titre, et a été réalisé par Patrick Clair, un habitué des génériques puisqu’il est à l’origine de ceux de séries bien connues comme Westworld, True Detective ou Halt & Catch Fire.

Far Cry 6 sera donc bien disponible dès le 18 février 2021 sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Des éditions collectors ont été dévoilées dans la foulée, dont une avec un lance-flammes, histoire de faire dans l’originalité.

Avant de rendre l’antenne, Yves Guillemot s’est exprimé, mais pas forcément pour les raisons espérées. Le président d’Ubisoft a simplement tenu à préciser qu’il y aura un autre Ubisoft Forward plus tard cette année, probablement pour laisser plus de temps pour présenter des jeux comme Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine, et soyons fous, Skull & Bones.

Une conférence qui n’avait donc rien d’exceptionnel, compte tenu des fuites majeures et du contexte particulier de l’éditeur. N’oublions d’ailleurs pas ce dernier point, qui ne doit pas être caché derrière l’euphorie des annonces. Même si Ubisoft a franchi un grand pas en se séparant de certains employés, la restructuration interne sera longue, et la culture d’entreprise toxique ne sera pas supprimée en un jour.

C’est pourquoi nous vous invitons à lire les enquêtes de Libération et de Numerama afin de savoir ce qui se passe chez l’éditeur, en espérant que les lignes bougeront encore plus dans les jours et les semaines à venir.