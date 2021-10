Far Cry 6 est-il vraiment une révolution pour la série ? Test en vidéo

Disponible depuis ce 7 octobre, Far Cry 6 signe le retour de la série de FPS d’Ubisoft. 8ème épisode en comptant New Dawn et Primal, ce Far Cry nous emmène en plein guérilla, sur l’île fictive de Yara. Et malgré la révolution qui se trame sur place, on va vite remarquer que ce nouveau jeu n’apporte rien de bien nouveau à la franchise.

Une formule qui ne bouge donc que très peu, mais qui garde toujours sa grande force : être un bon défouloir. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, on vous propose un test complet en vidéo. On vous rappelle que Far Cry 6 est déjà disponible sur PC, les deux générations de consoles et Stadia et que notre guide complet est aussi en ligne.