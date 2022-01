Far Cry 6 : le second DLC payant consacré à Pagan Min est disponible

Alors que le premier DLC consacré à Vaas est sorti le 16 novembre dernier, Far Cry 6 s’est doté d’une seconde itération directement incluse dans le Season Pass du jeu d’Ubisoft. Cette extension nommée Contrôle est disponible depuis le 11 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia et met en scène le méchant emblématique de Far Cry 4, à savoir l’envoûtant Pagan Min basé sur l’île de Kyrat.

Prenez le Contrôle de l’esprit de Pagan

La formule ne change pas concernant cette nouvelle extension par rapport au DLC précédent, à savoir une aventure de quelques heures de style roguelite où chaque mort vous fait réappraître au début de l’aventure en perdant votre équipement et une grande partie de votre progression. Equipé uniquement d’un révolver au début, il vous faudra récupérer de l’influence, une sorte de monnaie permettant de vous munir de nouvelles armes et habilités définitives et ainsi progresser dans l’aventure.

L’objectif est également le même que dans le premier DLC, retrouver 3 fragments d’une relique, au sein d’un univers coloré et qui semble extrêmement bien retranscrire la folie de cet opus bien apprécié des fans. Sachez que la troisième extension majeure de Far Cry 6 sera consacrée à Joseph Seed, le méchant de Far Cry 5 et sortira en mars 2022, pour les détenteurs du Season Pass disponible pour la somme de 39,99€ ou dans les Editions Gold, Ultimate ou Collector du jeu.