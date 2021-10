Comment débloquer la fin alternative ? l Guide Far Cry 6

Les derniers jeux de la licence Far Cry ont la fâcheuse tendance d’inclure la possibilité de terminer le jeu beaucoup plus rapidement que ce serait le cas en utilisant la progression classique. Dans Far Cry 5, il suffisait au joueur de ne rien faire lorsque l’on doit arrêter Joseph au tout début du jeu. Dans ce cas, au bout de longues minutes, le joueur était extrait de la zone et Joseph pouvait continuer son petit trafic sans être inquiété par les forces de l’ordre, générique de fin à l’écran.

Cette originalité est également présente dans Far Cry 6 même s’il faudra attendre un peu plus longtemps pour avoir cette possibilité dans le jeu. Vous souhaitez la débloquer ? On vous explique tout ce qu’il faut savoir, vidéo à l’appui grâce au youtubeur Gun Itek, afin de débloquer le trophée « Caché en pleine lumière ».

Chacun ses problèmes

Lors de votre débarquement au niveau du quartier général de Libertad (Libertad HQ), vos nouveaux amis vous proposent de partir avec le bateau laissé à disposition comme vous l’aviez demandé avant de les aider, ou alors de continuer à les aider pour renverser Anton Castillo et ses soldats et ainsi libérer Yara.

Alors qu’il vous suffit d’aller parler aux Libertad pour poursuivre l’aventure classique, si vous vous retournez après la cinématique vers le bateau et que vous montez dedans, vous pourrez prendre les eaux direction Miami (vers l’Ouest) et ainsi déclencher une cinématique spéciale menant aux crédits en fin de jeu avec une fin que nous ne vous spoilerons pas, avant de revenir au Menu titre.

