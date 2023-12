Fallout 4 : Finalement, la mise à jour PS5 et Xbox Series n’arrivera qu’en 2024

Annoncé fin 2022, ce patch à destination des dernières consoles devait être publié dans le cours de cette année 2023, afin de rendre le jeu plus beau que jamais avec de la 4K, un mode Performances et d’autres joyeusetés, dont des corrections de bugs (mieux vaut tard que jamais). Mais ce programme a été bousculé, comme on l’apprend de la part de Bethesda :

On imagine maintenant que les équipes doivent tout faire pour que cette mise à jour soit publiée à temps pour la diffusion de la série Fallout sur Amazon Prime Video, prévue pour le 12 avril prochain. Le titre pourrait grandement en profiter, si l’on regarde ce qu’il s’est passé autour de la série The Last of Us et des jeux de la licence…

Thank you for your patience with us as we work on the Fallout 4 next-gen update. We know you're excited, and so are we! But we need a bit more time and look forward to an exciting return to the Commonwealth in 2024.

— Fallout (@Fallout) December 13, 2023