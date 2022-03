Fable : Un ancien développeur donne des détails sur le développement chez Playground Games, peu habitué aux RPG

Annoncé il y a près de deux ans, le nouveau Fable est encore bien timide et nous a donné peu de nouvelles, en dehors du fait que Playground Games utiliserait le moteur de la série Forza Horizon pour produire ce nouvel opus. Mais développer un jeu de courses en monde ouvert et un RPG, c’est bien loin d’être la même chose, et le studio semble l’apprendre à ses dépends aujourd’hui, comme le relate le game designer Juan Fernandez, qui a travaillé brièvement sur le jeu.

Un développement plus long qu’à l’accoutumé pour le studio

Dans une interview accordée à Vandal et traduite par Wccftech, Juan Fernandez évoque son passage chez Playground Games et nous dévoile quelques détails sur la manière dont travaille le studio, qui est selon lui très organisé, mais qui fait face à des défis :

« Ils sont très intelligents et ils savent ce qu’ils font. Ils voulaient se diversifier avec quelque chose de différent, et ils pensaient que ce qu’ils faisaient bien, ce sont avant tout les jeux de course en monde ouvert, mais ils manquaient de personnes connaissant la façon de bien articuler le gameplay. Dans un monde ouvert, la façon dont vous contrôlez un personnage et les actions sont très différentes de ce que vous avez dans un jeu de course. Au niveau technologique, il faut développer des animations, des scripts, un système de quêtes. Se déplacer en voiture à 300 km/h a des exigences très différentes de la marche à pied à travers la campagne. »

Rien de bien étonnant donc. Lorsqu’un studio passe d’un style de jeu à un autre, la transition est toujours difficile, mais l’ambition du studio jouerait aussi sur le temps de développement plus long que prévu :

« Les action-RPG en monde ouverts sont incroyablement compliqués à faire, ils prennent beaucoup de temps. Beaucoup de gens chez Playground ont la mentalité de faire plus avec moins, que si un Assassin’s Creed est fait par 5000 personnes, ils en auront eux 150 ou 200, et si quelqu’un fait un Assassin’s Creed en 7 ans, ils feraient Fable en 5 ans. C’est bien d’être ambitieux mais il faut aussi être réaliste, et ce que j’ai vu c’est que le développement devenait de plus en plus long. »

Il ne faut pas non plus prendre ces déclarations en étant trop alarmiste, puisqu’elles reflètent aussi la perception de Juan Fernandez, qui dit ne pas vouloir rester trop d’années sur un seul et même projet (ce qui est peut-être la cause de son départ). Cette déclaration n’a donc pas pour but de dire que ça se passe mal chez le studio, mais qu’il faudra être très patient pour découvrir ce nouveau Fable, visiblement ambitieux.

Le rythme de production chez Playground doit effectivement être moins rapide par rapport aux autres jeux du studio, mais cela semble être tout à fait normal étant donné les nouvelles technologies à mettre en place. Toujours est-il qu’il faudra encore certainement attendre quelques années avant de voir le fruit de ce travail.