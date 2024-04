La promesse d’une maniabilité revue

Juste avant le Grand Prix de Chine, Electronic Arts avait présenté F1 24 avec une première bande-annonce, en évoquant les principales nouveautés. Refonte du mode carrière pilote, ajout d’échantillons audios officiels, retour de F1 World, quelques circuits mis à jour, le jeu de Formule 1 veut tenter de nous convaincre qu’il n’est pas qu’une simple réactualisation de l’année passée. Parmi ces changements, on nous promettait également une maniabilité revue.

Le Grand Prix de Chine étant désormais derrière nous (avec encore une victoire de Max Verstappen), l’éditeur californien remet les couverts ce lundi avec une nouvelle bande-annonce. Cette fois-ci, ce sont les mécaniques de gameplay qui sont mises en avant, en revenant justement sur les nouveautés attendues au niveau de la maniabilité. L’occasion aussi d’apercevoir de nouvelles images de gameplay.

Et les mots sont forts : des « améliorations révolutionnaires » peut-on lire. Il faut dire que F1 24 va revoir sa copie en profondeur, notamment en bonifiant le système de suspensions, le DRS, la gestion de l’ERS et les pneumatiques. L’objectif, se rapprocher des sensations d’une vraie Formule 1. Il devrait être possible de « s’amuser » un peu plus avec les pneus puisqu’ils devraient chauffer davantage quand vous êtes derrière une voiture à recevoir de l’air sale et respirer davantage quand vous êtes sur un tracé mouillé et que vous déportez votre trajectoire pour reprendre une trajectoire humide. On peut aussi apercevoir l’arrivée d’un nouveau menu activable via les options avec tout un tas de mesures et de chiffres pour les aficionados de paramétrages et le retour d’une option pour gérer l’ERS directement sur votre interface. Tout cela s’inclut dans le système de Comportement Dynamique d’EA Sports, nouveau nom apposé à cette refonte de la maniabilité.

Simple promesse d’un pétard mouillé ou vraie avancée ? Pour le savoir , il faudra encore cinq semaines : F1 24 est attendu pour le 31 mai sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, trois jours plus tôt pour les détenteurs de l’édition Champions. Les précommandes sont également ouvertes.