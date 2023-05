F1 23 dévoile du nouveau gameplay et un tour du circuit de Las Vegas

Encore un circuit urbain qui laisse indifférent ?

Après avoir dévoilé son mode Braking Point 2 et lâché des informations sur le mode F1 World il y a quelques jours, Codemasters propose un nouveau contenu un peu plus brut : trois tours du circuit de Las Vegas en caméra (presque) embarquée. On peut alors découvrir une course de trois tours en compagnie de l’un des développeurs qui tentent de remonter l’arrière du peloton.

L’intérêt de cette vidéo est double : nous montrer une nouvelle séquence de gameplay sur F1 23 mais aussi nous proposer un aperçu exclusif du tracé américain. Prévu sur le week-end du 18 et 19 novembre 2023, le circuit de Las Vegas sera pour la première fois au calendrier officiel, et nous n’avions donc encore aucun vrai aperçu. Cette séquence nous permet ainsi d’avoir une petite visite virtuelle dans les rues de la cité nocturne.

Avec ses 50 tours au programme, ses 306 kilomètres au compteur, ses deux zones de DRS et ses 17 virages, le tracé fait déjà un peu souffler les fans. Il faut dire qu’après l’arrivée de Miami l’année passée, cela fait encore un circuit urbain, une nouvelle fois sur le sol américain et pensé avant tout pour les paillettes et les stars. Qu’à cela ne tienne, on appréciera forcément d’avoir un circuit de nuit remplie de couleurs et d’éclairage. On esquissera tout de même un sourire de voir que le départ se fait dans un virage, alors que le circuit comporte de (très) longues lignes droites, probablement déjà propices aux dépassement sous régime de DRS et qui favorisera les véhicules rapides.

F1 23 est prévu pour le 16 juin 2023 et est déjà disponible en précommande. Sortie prévue sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series.