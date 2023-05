F1 23 : Tous savoir sur le mode scénarisé Point de Rupture 2 et F1 World

Devon Butler vise le titre pour son retour

Si l’on pourra probablement pinailler (et à juste titre) sur le manque d’évolution graphique sur cet épisode 2023, on pourra tout de même apprécier le retour du mode scénario. Instauré dans F1 2021, Braking Point revient pour une nouvelle saison dans F1 23, avec le mode sobrement intitulé Point de Rupture 2. Pas dénué de défauts, ce mode avait tout de même permis d’ajouter une composante narrative appréciable. Espérons que ces bases serviront cette année à proposer une campagne davantage ambitieuse.

Ce qui semble être le cas puisqu’après avoir sorti le grand jeu pour confirmer le retour du mode et la présentation de la Konnersport Racing Team, Codemasters a fait appel à Natalie Pinkham, présentatrice de Sky Sports F1, pour une présentation plus approfondie de la composante. On va donc y retrouver Devon Butler, notre protagoniste et Aiden Jackson, tous les deux déjà en vedette en 2021, qui vont se retrouver dans cette toute nouvelle écurie.

L’aventure ne sera pas de tout repos puisque les deux pilotes vont devoir faire face à un défi de taille : supporter la pression d’une adversaire qui veut en découdre, Callie Mayer, championne de Formule 2 et accessoirement sœur de Devon Butler, qui veut absolument son baquet en F1. Et pour renforcer les ambitions de cette carrière, le studio britannique a fait appel à la talentueuse Jamie Chadwick, championne des W Series, qui a témoigné pour aider les scénaristes.

Pour le reste de ce Point de Rupture 2, on imagine que cela restera un enchaînement de courses et de situations scénarisées, jonchés de dramas et de cinématiques. Les cutscenes ont d’ailleurs profité d’un gap visuel, avec une modélisation plus propre et des graphismes réhaussés. Reste à connaître la durée de vie du mode et son intérêt manette en main, puisque l’on peut remarquer quelques subtilités, comme un système de performance et de réputation, le retour de la presse et des choix de management qui peuvent influencer la storyline.

F1 World, la FUT de la F1 ?

Cette nouvelle présentation s’est également tardé sur une autre fonctionnalité majeure : F1 World. Adieu le mode F1 Life, il s’agit ici de la composante qui va réunir le multijoueur mais aussi quelques composantes solo, comme les classiques Grand Prix et Contre-la-Montre. On peut y apercevoir un système de rangs, appelé Tech Level qui jouera sur les performances et les événements accessibles.

Puis, on y retrouve le traditionnel mode multijoueur classé (qui bénéficiera d’une refonte du système de licences) mais également un système d’événements quotidiens et hebdomadaires, représenté par une carte du mode, avec du Time Trial, du tour rapide, de la course rapide et d’autres choses encore. Un bon moyen de capter régulièrement l’attention des joueurs et joueuses. On peut aussi y apercevoir la présence (inutile) des Supercars qui s’inviteront à quelques épreuves, ce qui laissera probablement pantois l’immense majorité de la communauté.

F1 World se présente comme un hub central, ce qui inclue également un système de progression partagé, où le niveau de technologie (le Tech Level) permettra de gagner des améliorations sur la voiture mais aussi pour les membres de l’équipe. On pourra par exemple signer des contrats avec des ingénieurs et des sponsors, avec un système de raretés. Une refonte probablement appréciable et nécessaire pour la licence, mais qui rendra tout de même un peu frileux d’ici la sortie, en attendant de connaître la vraie courbe de progression nécessaire pour faire avancer sa voiture.

F1 23 est prévu pour le 16 juin 2023 et est déjà disponible en précommande. Sortie prévue sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series.