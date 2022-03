Dans Elden Ring, vous allez parfois récupérer des talismans qui augmenteront les capacités de votre personnage. Ces bijoux permettent d’adapter votre style de jeu grâce à des bonus non négligeables. Parmi ces talismans, nous allons aborder ici le l’Exultation du seigneur du sang obtenable dans la capitale Leyndell dans les catacombes de la capitale.

Où trouver l’Exultation du seigneur du sang ?

Emplacement : Dans la capitale Leyndell à l’intérieur de la Prison souterraine des parias

: Dans la capitale Leyndell à l’intérieur de la Prison souterraine des parias Effet : Augmente la puissance d’attaque en cas de saignement infligé à proximité

Pour trouver le chemin jusqu’à la prison depuis les souterrains, on vous renvoie à notre guide traitant du Talisman du dragon sacré +1 décrivant le chemin à parcourir. Fraîchement arrivé dans la Prison souterraine des parias, continuez tout droit et suivez le chemin en tournant à gauche devant la salle de boss fermée, puis à droite au prochain embranchement. Continuez toujours tout droit jusqu’à apercevoir un totem cracheur de feu au fond d’un couloir.

Maîtrisez le timing de ses souffles pour avancer et rejoindre un couloir sur la droite qui se trouve en amont de la salle du fond du couloir. Montez les escaliers et tournez sur la droite pour rejoindre l’étage. Laissez-vous tomber en bas et progressez dans le couloir une nouvelle fois sur votre droite. Refaites alors le même chemin que précédemment mais en allant cette fois au bout du couloir rejoindre le pylône lanceur de flammes.

Assénez un coup sur le pylône pour qu’il rentre dans le sol. Placez-vous dessus puis frappez-le une nouvelle fois afin qu’il serve d’ascenseur et vous aide à rejoindre la pallier du dessus. Dans la salle, vous devriez apercevoir un autel ainsi qu’une ouverture dans le mur de droite. Aventurez-vous dans cette ouverture jusqu’à rejoindre le pallier d’un étage. Sur votre droite se trouve le levier permettant d’ouvrir la salle du boss.

Retournez alors à l’entrée de la prison pour découvrir les portes menant au boss désormais ouvertes. Passez le mur brumeux pour affronter Esgar, prêtre du sang. Le combat n’est pas difficile et, à l’issue de celui-ci, vous détiendrez l’Exultation du seigneur du sang.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.