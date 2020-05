EVO 2020 : un format différent pour cette année

L’organisation du plus important tournoi de jeux de combat a mis fin au faux suspense. L’EVO 2020 n’aura pas lieu, personne ne se rassemblera donc à Las Vegas le premier week-end d’août.

EVO 2020 Online Edition

Joey Cuellar et son équipe espéraient que la situation actuelle s’améliore dans les prochains mois. Ils ont désormais pris la décision d’annuler le rassemblement pour ne pas mettre en danger la santé des membres de la communauté des jeux de combat. Ils précisent d’ailleurs que les frais d’entrées et de logements seront remboursés.

Ils annoncent également qu’un évènement en ligne aura tout de même lieu. Sans préciser exactement quoi pour autant. Tom Cannon explique que le but ne sera pas de juste faire les tournois via Internet. En effet, avec autant de participants, il serait trop compliqué de tout organiser et retransmettre. Et ne parlons même pas de la qualité du netcodes de certains jeux de la compétition.

Mais on suppose que nous aurons au moins tout de même droit aux habituelles annonces de jeux, de personnages et autres DLC pour les jeux de combat puisque l’EVO est aussi le grand moment de communication officielle pour le genre.

Aucun indice pour l’instant mais on peut s’attendre à un ou plusieurs longs streams avec des présentations de jeux pour Guilty Gear Strive par exemple et des compétitions spéciales entre grands joueurs pour que les spectateurs aient leur dose de hype.