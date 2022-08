Evil West prend du retard et n’arrivera qu’en novembre

La saison des reports semble continuer. Après celui de Hogwarts Legacy ou encore d’Arc Raiders, C’est au tour de l’éditeur français Focus Entertainment de nous annoncer une mauvaise nouvelle pour l’un de ses jeux à venir. Et ce jeu n’est autre qu’Evil West, la dernière production du studio Flying Wild Hog, qui nous avait pourtant promis une sortie toute proche, mais qui a besoin de temps supplémentaire pour peaufiner quelques détails.

Le cow-boy chasseur de démons loupe la rentrée

Evil West devait nous arriver dès la rentrée, le 20 septembre plus précisément, mais on a appris hier son report. Il ne faut désormais plus l’attendre avant le 22 novembre, soit un léger retard de deux mois qui nous est expliqué par le studio :

« Nous travaillons de notre mieux pour réaliser Evil West afin qu’il réponde à vos attentes. Evil West sort sur cinq plateformes, dont plusieurs générations de consoles. Donner plus de finition à notre jeu est crucial pour fournir à nos joueurs non seulement de bons mais aussi des souvenirs durables. C’est quelque chose que nous avons toujours recherché. Pour garantir que le jeu atteigne son plein potentiel, nous avons pris la décision de reporter le lancement mondial d’Evil West au 22 novembre 2022. Nous comprenons que les retards peuvent être frustrants, mais c’est une étape nécessaire pour offrir la meilleure expérience à tout le monde. »

On patientera donc quelques semaines de plus avant de découvrir ce jeu d’action brutal, qui mélange Far West et surnaturel. Evil West sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.