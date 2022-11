Evil West montre son aspect coopératif dans une nouvelle bande-annonce

D’abord prévu pour la rentrée puis repoussé pour la fin de ce mois de novembre, Evil West communique régulièrement sur ses mécaniques. Il a d’abord dévoilé une grosse vidéo de gameplay en septembre, avant de se laisser approcher par la presse au détour d’une démo qui nous avait d’ailleurs plutôt séduite. C’est désormais la coopération qui est mise en avant pour la première fois.

L’Amérique, à deux

Jeu d’action et d’aventure à la troisième personne avec une certaine emphase sur la narration, Evil West permet également d’arpenter l’intrigue à deux joueurs. Bien que jouable entièrement en solo (et pensé pour le solo), le titre permettra tout de même de jouer en coopération pour chasser le monstre. Il est alors possible de faire une ou plusieurs missions ensemble, ou mieux encore, jouer à l’intégralité de l’histoire à deux, si l’envie vous prend.

On imagine qu’il faudra voir manette en main ce qu’il sera de l’équilibrage, mais on peut déjà apercevoir de chouettes combos à faire dans cette nouvelle bande-annonce. On pourra découvrir tout ça le 22 novembre, date à laquelle Evil West arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.