Evil West : Le jeu d’action s’offre dix minutes de gameplay brutales et sanglantes

A quoi ressemblerait une aventure de Van Helsing au Far West ? C’est probablement Evil West qui nous en donnera le meilleur aperçu, avec son pitch original qui mêle les genres et qui nous demandera d’aller tuer quelques démons tout en jouant les pistoleros. Et histoire de nous donner un peu plus envie de découvrir cet univers atypique, Focus Entertainment et le studio Flying Wild Hog nous mettent à disposition une longue vidéo de gameplay.

Le cowboy le plus armé de l’Ouest

Après avoir précisé sa date de sortie il y a quelques jours, le jeu nous montre ici une nouvelle vidéo. C’est donc 10 minutes de violence qui nous sont offertes ici, avec plusieurs niveaux à admirer pour mieux nous laisser apprécier le gameplay de ce jeu d’action orienté TPS avec une caméra à l’épaule.

On voit donc que notre protagoniste, qui semble être assez lourd, aura largement de quoi se défendre face à la menace surnaturelle qui le guette. Entre son gant aux multiples fonctions (qui peut notamment être électrifié) et ses diverses armes à feu (dont un lance-flammes), il aura le choix dans la manière d’exterminer des démons.

Evil West sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 20 septembre prochain.