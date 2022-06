Evil West : La chasse mystique au Far-West commence le 20 septembre

Le planning de la rentrée commence doucement à se préciser, et l’éditeur français Focus Entertainment vient ajouter aujourd’hui contribuer à cela en annonçant la sortie de son prochain jeu d’action, Evil West, pour le mois de septembre. Pour fêter cela, on a également droit à de nouvelles images avec un trailer inédit bourré d’action et de créatures surnaturelles.

Van Helsing dans le Far-West

Le jeu de Flying Wild Hog nous annonce donc qu’il dégainera dès le 20 septembre prochain, et nous offre un trailer centré sur son histoire, qui va mêler surnaturel, gros calibres, et Far-West. Le jeu se présente comme un TPS très nerveux, dans lequel on aura accès à tout un arsenal, dont des gadgets et un gantelet imprégné d’électricité, pour lutter contre des créatures qui émergent des ténèbres.

Le titre semble mettre l’accent sur la personnalisation, avec la possibilité d’augmenter notre personnage comme on l’entend et d’améliorer nos armes dans notre quête pour sauver l’Amérique. Notez qu’on pourra d’ailleurs faire tout cela en duo, puisqu’un mode coopération est également prévu.

Evil West sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.