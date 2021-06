Evil Dead: The Game montre Cheryl Williams et sera présent au Summer Game Fest

Révélé lors des derniers Game Awards, Evil Dead: The Game a décidément la côté auprès de Geoff Keighley, qui souhaite avoir le jeu dans toutes ses productions. On apprend en effet que le titre sera de retour sur le devant de la scène dès ce jeudi 10 juin à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest.

Ash’s little sister is back for revenge

Here’s your first look at Cheryl Williams in Evil Dead: The Game

Get ready for the unveiling of Evil Dead in action. The official first Gameplay Video will be world premiering this week Thursday June 10 exclusively at the @summergamefest. pic.twitter.com/4SdMRb1WFu

