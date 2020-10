Evergate apporte des précisions sur sa venue sur Xbox Series X | S

Il y a quelques jours, le studio Stone Lantern Games nous avait confirmé que leur dernière production, Evergate, ferait une apparition sur Xbox Series X | S le jour de la sortie de la console. Les développeurs apportent maintenant quelques précisions sur cette mouture nouvelle génération.

Un trailer pour célébrer

C’est donc PQube qui sera aussi en charge de l’édition de cette version. L’éditeur profite de cette occasion pour dévoiler un court trailer, montrant la version Xbox Series X. Cette dernière tournera alors dans une résolution 4K couplée à du 60 images par seconde. Une mouture pleinement optimisée donc, et qui profitera du Smart Delivery. Néanmoins, aucune précision quant au framerate et à la résolution sur Xbox Series S et Xbox One.

Evergate est sorti pour la première fois sur Switch le 18 août, avant d’arriver sur Steam le 1er septembre. Il arrivera le 10 novembre sur le duo Xbox Series X | S et Xbox One et plus tard sur les machines PlayStation.