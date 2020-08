Evergate s’offre un nouveau trailer et une sortie immédiate sur Switch

Annoncé pour arriver cette année sans plus de précision, Evergate a choisi le dernier Indie World pour annonce sa disponibilité immédiate sur la console de Nintendo.

Une sortie d’abord réservée à la Switch

Le jeu de plateforme 2D de PQube et Stone Lantern Games nous placera dans la peau de Ki, une âme enfantine qui voyage dans l’Au-delà et qui peut se déplacer à l’aide des différents types de cristaux qu’il rencontre.

Evergate est donc tout d’abord disponible sur Switch dès aujourd’hui, mais la version PC devrait arriver avant la fin de l’année, et il devrait en être de même pour les versions PS4 et Xbox One.