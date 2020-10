30 jeux seront pleinement optimisés sur Xbox Series X|S pour le lancement

Microsoft et Sony livreront bataille sur le domaine des consoles et de leurs fonctionnalités dont celui de la transition entre les deux générations sans oublier le catalogue de lancement. Les Xbox Series X|S dévoilent donc la liste de jeux qui seront pleinement optimisés sur ces nouvelles machines.

Livraison intelligente le 10 novembre

Afin de préparer son lancement le 10 novembre pour les sorties officielles des Xbox Series X|S, Microsoft vient de dévoiler une liste de 30 jeux qui seront plus fluides et plus beaux sur ces nouvelles consoles grâce au combo 60FPS/4K. Nous avons bien sûr des classiques exclusifs de la marque comme Gears 5 ou encore Forza Horizon 4, des jeux third party déjà sortis comme Borderlands 3 et d’autres qui arriveront en même temps que les consoles à l’image d’Assassin’s Creed Valhalla.

Voici la liste complète des jeux optimisés pour le lancement :

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

On rappelle que le Smart Delivery s’appliquera lorsque la mention est indiquée, autrement dit si vous possédez déjà un jeu sur Xbox One, vous aurez accès à sa version Xbox Series X|S gratuitement. Certains titres seront également jouables sur les consoles si vous possédez un abonnement Xbox Game Pass. Pour le reste, soit il s’agit de jeux Free to Play comme Fortnite (donc il faudra juste les télécharger), soit ils sortent uniquement sur cette nouvelle génération comme Bright Memory 1.0. D’autres ne proposent tout simplement pas de Smart Delivery car la décision d’activer cette fonctionnalité est prise par les éditeurs comme pour NBA 2K21 ici.

A cela s’ajoute également la tonne de jeux qui ne seront pas optimisés spécifiquement pour les Xbox Series X|S mais qui pourront être lancés via le « Backward Compatibility » en profitant de nombreuses améliorations techniques.