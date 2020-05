Le jeu de plateforme 2D Evergate débarquera dans l’année

L’éditeur PQube et les développeurs Stone Lantern Games viennent de dévoiler leur jeu de plateforme 2D où vous allez devoir guider une âme vers une autre : Evergate.

Ki et l’Au-Delà

Avec Evergate, vous allez devoir guider Ki, une âme enfantine prête à tout pour rejoindre une autre âme. Grâce à votre voyage dans l’Au-Delà, vous allez découvrir son passé à travers des vies et sa connexion avec son « Esprit Apparenté ».

Libérez votre « Soulflame » et exploitez l’énergie emprisonnée dans les cristaux pour résoudre des énigmes, trouver des souvenirs perdus et sauver votre esprit. Le but de chaque niveau, chaque puzzle est d’atteindre la porte à la fin, comme vous le pouvez. Soit vous optez pour un itinéraire simple, soit vous optez pour la solution la plus compliqué afin de déverrouiller de nouveaux pouvoirs.

Plus de 80 puzzles difficiles , p arfait pour le jeu rapide, décontracté ou le speed-running compétitif.

Un puzzle, de nombreuses solutions ! Explorez un espace créatif plein de possibilités et t rouvez des solutions uniques.

Narration émouvante et saisissante. Laissez vous happer par la magie musicale en enivrante qui orne l’histoire de Ki.

Evergate sortira courant 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.