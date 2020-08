Evergate s’offre un nouveau trailer et une date de sortie sur PC

Après nous avoir dévoilé un premier trailer de leur jeu Evergate, PQube et Stone Lantern Games nous offre un nouveau trailer ainsi qu’une date de sortie sur PC.

Ki et ses incroyables pouvoirs

Evergate qui sortira le 1er septembre sur PC vous place dans la peau d’une âme enfantine prénommée Ki, une âme qui voyage dans l’Au-Delà et qui peut se déplacer à l’aide de cristaux. Vous allez pouvoir libérer des pouvoirs extraordinaires et plongez dans une histoire touchante et émouvante.

Ralentissez le temps, visez et libérez le pouvoir mystérieux caché dans chaque cristal que vous allez découvrir. Frappez plusieurs cristaux à la fois et expérimentez comment leurs énergies se combinent. Révélez les souvenirs d’une vie oubliée, traversez le temps et l’espace afin de découvrir le lien mystérieux de Ki avec une autre âme.

Evergate est disponible sur Switch depuis le 18 août et sortira sur PC le 1er septembre.