Evercore Heroes : Le nouveau jeu multijoueur PvE d'anciens de Riot Games, d'EA et de Blizzard

Vous ne connaissez sans doute pas encore Vela Games, mais le studio compte faire parler de lui avec l’annonce de son tout premier jeu, Evercore Heroes. Cette équipe, composée de vétérans de l’industrie ayant travaillé chez Riot Games, Blizzard ou encore Electronic Arts, compte aujourd’hui 60 personnes dans ses locaux de Dublin et nous révèle ce qui se cachait derrière le mystérieux Project V, à savoir un jeu multijoueur coopératif jouable en PvE, qui va déterminer quelle équipe de héros est la meilleure du monde.

Un jeu multijoueur qui mise tout sur le PvE

Evercore Heroes prendra place dans un monde décrit comme étant de la science fantasy, nommé Lumerea. Avec tous les profils différents qui sont au sein du studio, on pouvait se douter que le titre tire parti des influences de chacun en mélangeant des mécaniques de MOBA comme League of Legends et de MMO.

On retrouve en effet Travis George à la tête du studio, ancien senior producer chez Riot Games, qui déclare :

« Avec Evercore Heroes, nous construisons une expérience multijoueur unique, réunissant un gameplay coopératif et compétitif basé sur les compétences d’une manière totalement nouvelle. Après plus de deux ans d’excellents retours des premiers tests, nous sommes ravis de pouvoir enfin partager le jeu avec le monde entier. »

Des héros pas comme les autres

Le titre met en place des affrontements en quatre équipes de quatre joueurs, mais seulement en PvE, avec comme objectif d’être la meilleure team en vainquant le boss. Chaque héros aura droit à ses propres capacités, qu’il pourra faire progresser au fil de la partie. On connait déjà quelques-uns des héros, décrits par Vela Games :

Shade : Shade est un maître assassin : elle a consacré sa vie à sa profession. Pendant le combat, Shade virevolte, lacère ses ennemis, élimine ses cibles, et s’échappe ensuite au plus vite.

: Shade est un maître assassin : elle a consacré sa vie à sa profession. Pendant le combat, Shade virevolte, lacère ses ennemis, élimine ses cibles, et s’échappe ensuite au plus vite. Fyn : Les légendes anciennes racontent qu’il existe un héros déterminé et aussi solide qu’un pilier défendant tous ceux qui en avaient besoin. Avec son bouclier de puissance, Fyn charge les adversaires, les provoque et protège ses coéquipiers du danger.

: Les légendes anciennes racontent qu’il existe un héros déterminé et aussi solide qu’un pilier défendant tous ceux qui en avaient besoin. Avec son bouclier de puissance, Fyn charge les adversaires, les provoque et protège ses coéquipiers du danger. Zari : Zari est la créatrice du Tir à l’arc solaire. Ayant enseigné son art de combat emblématique aux légions de guerriers les plus habiles d’Hydris, Zari combine ses capacités pour infliger des dégâts massifs et à distance à des cibles uniques et à de petits groupes d’ennemis.

: Zari est la créatrice du Tir à l’arc solaire. Ayant enseigné son art de combat emblématique aux légions de guerriers les plus habiles d’Hydris, Zari combine ses capacités pour infliger des dégâts massifs et à distance à des cibles uniques et à de petits groupes d’ennemis. Beko : Le mystérieux Beko est secrètement un ancien esprit de rajeunissement. Il transporte dans sa lanterne une étincelle du Miraluum, la lumière de guérison utilisée pour protéger ses coéquipiers avec une variété de capacités de guérison en continu.

: Le mystérieux Beko est secrètement un ancien esprit de rajeunissement. Il transporte dans sa lanterne une étincelle du Miraluum, la lumière de guérison utilisée pour protéger ses coéquipiers avec une variété de capacités de guérison en continu. Blink : Blink aime tellement frapper qu’elle en a fait une carrière. En plus de donner des coups de poing, Blink se spécialise dans le contrôle des foules avec des capacités qui peuvent attirer et étourdir les ennemis.

: Blink aime tellement frapper qu’elle en a fait une carrière. En plus de donner des coups de poing, Blink se spécialise dans le contrôle des foules avec des capacités qui peuvent attirer et étourdir les ennemis. Remy : Le Corps Expéditionnaire de Bios est habitué à des conditions extrêmes, mais seul Remy a la vitesse, la force et le sang-froid nécessaire pour manier la pointe saignante de la magitech médicale des Bios. Le rapide Remy se précipite dans le feu de l’action pour sauver ses coéquipiers avec des packs de santé et des capacités de contrôle.

: Le Corps Expéditionnaire de Bios est habitué à des conditions extrêmes, mais seul Remy a la vitesse, la force et le sang-froid nécessaire pour manier la pointe saignante de la magitech médicale des Bios. Le rapide Remy se précipite dans le feu de l’action pour sauver ses coéquipiers avec des packs de santé et des capacités de contrôle. Lotus : Bien qu’elle soit la prochaine en lice pour le trône, Lotus a brisé des traditions millénaires en quittant la maison royale d’Everae pour rejoindre les autres Héros dans leur quête de guérison du monde. La polyvalente Lotus utilise à la fois la puissance physique et la magie pour maintenir son équipe soignée à courte portée tout en engageant le combat…

: Bien qu’elle soit la prochaine en lice pour le trône, Lotus a brisé des traditions millénaires en quittant la maison royale d’Everae pour rejoindre les autres Héros dans leur quête de guérison du monde. La polyvalente Lotus utilise à la fois la puissance physique et la magie pour maintenir son équipe soignée à courte portée tout en engageant le combat… Cynder : Cynder se terre dans le légendaire club souterrain de Noktra, le Blue Ember, mais n’est pas toujours facile à trouver. Cynder a pour mission de mettre hors d’état de nuire de larges groupes d’ennemis grâce à des dégâts magiques élevés et des attaques AoE.

Si ces premières images vous tentent, notez que vous pourrez essayer Evercore Heroes dès cette semaine, puisqu’une phase de test aura lieu du 13 au 16 octobre prochain. Il est possible de s’inscrire sur le site officiel pour avoir une chance d’y participer.