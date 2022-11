Evercore Heroes

Evercore Heroes est un jeu mélangeant MOBA et MMO, qui prend place dans l'univers de Lumerea, à mi-chemin entre de la fantasy et de la science-fiction. On y contrôle des héros uniques, disposant chacun de leurs propres capacités, qui vont peu à peu se renforcer au fil de temps. Le titre met en place des affrontements multijoueur, mais seulement en PvE, avec les différentes équipes qui auront pour but d'être la meilleure en combattant le boss et en étant la plus performante.