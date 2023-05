Evercore Heroes : Une bêta fermée, du gameplay et des infos pour le titre multijoueur de Vela Games

Une vibe League of Legends plus que visible

En plus de faire cette annonce, l’entreprise irlandaise composée de vétérans de l’industrie issus de studios tels que Riot Games, Electronic Arts, Epic Games et Blizzard a dévoilé deux vidéos de gameplay et de nouvelles infos sur son titre qui, comme le rappelle le PDG et cofondateur Travis George, n’est pas un MOBA, un MMO ou encore un looter shooter mais « une toute nouvelle expérience PvE avec une réelle profondeur et un accent sur la coopération en équipe, le tout dans un format compétitif. »

Pour rappel, dans ce jeu, chaque partie oppose quatre équipes de quatre puissants héros « tous désireux de défendre le monde magnifique mais dangereux de Lumerea en protégeant l’Evercore et en prouvant qu’ils sont la meilleure équipe de héros au monde. » Afin d’accomplir leur objectif, les joueurs et les joueuses devront améliorer leurs personnages, charger leur Evercore, survivre aux assauts de bêtes sauvages et remporter le face-à-face final.

Plus concrètement, « les joueurs devront travailler ensemble pour surpasser les autres équipes dans les moments critiques du match. ​En fin de compte, les meilleures équipes seront celles qui trouveront la bonne composition, la bonne stratégie, et maintiendront l’équilibre entre le développement de leur propre puissance et le fait de rendre la bataille plus difficile pour leurs rivaux. »

Notez que la bêta fermée intègrera trois niveaux uniques ainsi qu’un total de seize personnages jouables, à savoir les huit déjà présentés l’an dernier et huit nouveaux : Grayce, Skye, Sydian, Kaine, Maxx, Oria, Riiva et Syrus. Autres informations importantes, acquérir un pack fondateur sur le site officiel du titre vous assurera l’accès à l’événement et toute votre progression (achats in-game inclus) sera conservée lors du lancement.

Evercore Heroes sortira en free-to-play à une date indéterminée sur PC.