Erica, le jeu en FMV, arrivera sur PC le 25 mai prochain

En 2019, le genre du FMV (ou Full Motion Vidéo) revenait sur le marché du grand public avec Erica, un thriller interactif d’abord sortie sur PS4 avant de se décliner sur d’autres supports.

Eureka

Le studio Flavourworks va donc porter son jeu FMV, Erica, sur PC via Steam le 25 mai prochain. D’abord lancé sur PS4 en 2019, puis sur iOS en janvier 2021, le thriller sera enfin accessible aux joueurs PC. Le titre vous fait incarner Erica, une jeune femme hantée par le meurtre de son père. Afin de démêler les nœuds de son passé trouble, elle va enquêter sur l’énigme du Manoir Delphi. Et comme tout bon jeu narratif, vos choix auront une incidence sur le déroulement de l’histoire.

Même si des jeux plus modestes comme Super Seducer ont remis le concept du FMV au goût du jour, une production de cette envergure est encore trop rare de nos jours alors que les jeux narratifs à la Quantic Dream ou encore Dontnod sont légions. Contrairement à ces derniers, c’est aussi l’occasion de profiter de vrais acteurs à l’écran et manette en main. A voir si cela peut être votre tasse de thé, d’ailleurs n’hésitez pas à consulter notre test PS4 de l’époque pour plus d’informations.