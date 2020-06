PlayStation Plus : Voici les jeux de Juillet 2020

Comme tous les mois, Sony lâche de nouveaux jeux pour ses abonnés PlayStation Plus. Surprise, les jeux du mois de juillet 2020 ont été dévoilés un peu plus tôt, eux qui sont habituellement présentés le dernier mercredi du mois. Voyons un peu ce qui nous attend le mois prochain.

Quels jeux PS Plus en juillet 2020 ?

Après le duo Call of Duty WWII et Star Wars Battlefront II en juin, voici que Sony propose une fournée plutôt complète pour le mois de juillet. Après tout, le service célèbre son 10ème anniversaire et l’on a donc droit à trois jeux pour cette occasion.

Voici les jeux PlayStation Plus de juillet 2020 sur PS4 :

Que pensez-vous de cette nouvelle fournée ?

Où acheter une carte PS Plus au meilleur prix ?

 

Si vous cherchez à vous (re)abonner, vous pouvez utiliser ce comparateur de prix qui vous propose de voir quel marchand propose une carte d’abonnement 12 mois au meilleur tarif.

Quand arrivent les jeux PS Plus de juillet 2020 ?

Si jamais vous souhaitez savoir quand arrivent les jeux PlayStation Plus pour ce mois de juillet, sachez que les trois titres seront accessibles au téléchargement dès le 7 juillet 2020 dans la journée. On vous les présentera sur notre chaîne YouTube, qui d’ailleurs, présente un nouveau jeu du lundi au vendredi à 9h30 dans notre AG Summer.