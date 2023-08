Telltale rachète le studio Flavourworks, qui était derrière le jeu narratif Erica

Durant un temps, le nom de Telltale n’était plus que de l’histoire ancienne suite à la chute du studio. Depuis quelques années, ce dernier a su renaître de ces cendres et vient tout juste de sortir The Expanse : A Telltale Series, avant de s’atteler à finir le très attendu The Wolf Among Us 2. Et si les finances ont toujours l’air d’être assez fragiles, le studio est maintenant en capacité d’agrandir ses forces puisqu’il se permet aujourd’hui de racheter un studio.