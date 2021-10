Après plusieurs semaines de test de FIFA 22 et du mode phare FIFA Ultimate Team, nous avons décidé de vous proposer des exemples d’équipes pas chères et compétitives, accessibles pour les moins riches d’entre vous et celles et ceux qui sont là pour s’amuser, pour jouer avec leurs joueurs préférés et également pour le challenge.

Prix bas et 100 de collectif

Comme notre précédent dossier sur FIFA 21, nous allons tenter de vous proposer des équipes ayant un collectif parfait et avec lesquelles vous allez pouvoir jouer et vous amuser, tout en restant compétitif. Il sera bien entendu possible de changer des joueurs ou même de composition, libre à vous de nous écouter ou non. N’hésitez pas à nous proposer vos idées d’équipes low-cost.

Voici les championnats qui seront représentés :

Premier League

Ligue 1

Serie A

Liga

Bundesliga

FIFA 22 est disponible depuis le 1er octobre sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PC et Stadia.