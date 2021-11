Après l’équipe BPL, celle de Ligue 1, de Liga, et de Bundesliga, faites place à une équipe composée de joueurs de Serie A, une équipe en 4-3-3 (3) . Cette équipe coûtera environ 10K crédits pour être ainsi facilement accessible. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et retours. Les prix sont ceux sur PlayStation. Let’s go ! Férus de FIFA et surtout de FIFA Ultimate Team, le légendaire FUT, nous vous proposons plusieurs guides concernant des équipes à bas prix tout en restant compétitives. En somme : une solution idéale pour performer sans trop dépenser, tout en prenant du plaisir sur FIFA 22 ! Quels joueurs faut-il prendre ? Lesquels sont les plus rentables ?

Meilleur Gardien Serie A pas cher

Pour 800 crédits, Rui Patricio est le dernier rempart que nous avons choisi.

Alternatives au poste de gardien :

Consigli (600 crédits)

Perin (700 crédits)

Cragno (700 crédits)

Meilleur Défenseur Droit Serie A droit pas cher

Di Lorenzo (1 000 crédits) occupera le flanc droit de notre défense.

Alternatives au poste de défenseur droit :

Dumfries (850 crédits)

Lazzari (850 crédits)

Marusic (700 crédits)

Meilleur Défenseur Gauche Serie A gauche pas cher

Le brésilien Alex Sandro (1 100 crédits) occupera notre côté gauche.

Alternatives au poste de défenseur gauche :

Spinazzola (2 000 crédits)

Haps (700 crédits)

Meilleur Premier Défenseur Serie A Central pas cher

Manolas (1 100 crédits) sera notre premier DC.

Meilleur Deuxième Défenseur Serie A Central pas cher

L’excellent Tomori (1 600 crédits) sera le second.

Alternatives au poste de défenseur central :

Kjaer (850 crédits)

Romagnoli (950 crédits)

Luiz Felipe (900 crédits)

Meilleur Premier Milieu Serie A pas cher

McKennie (700 crédits) sera notre premier MDC.

Meilleur Deuxième Milieu Serie A pas cher

Tonali (700 crédits) sera le second.

Meilleur Troisième Milieu Serie A pas cher

Mkhitaryan (8500 crédits) occuper le rôle de meneur de jeu (il faudra donc lui mettre une carte changement de poste).

Alternatives aux postes de milieu de terrain :

Veretout (700 crédits)

Zielinski (700 crédits)

Torreira (700 crédits)

Pellegrini (700 crédits)

Meilleur Attaquant Gauche Serie A pas cher

Rebic (750 crédits) occupera le poste d’AG.

Meilleur Attaquant Droit Serie A pas cher

L’excellent Herving Lozano (700 crédits) sera sur le côté droit de l’attaque.

Meilleur Buteur Serie A pas cher

Osimhen sera le buteur de notre équipe, et ce pour la modique somme de 700 crédits.

Alternatives aux postes d’attaquants :

Morata (900 crédits)

Zapata (850 crédits)

Muriel (750 crédits)

Correa (700 crédits)

Chiesa (1 200 crédits)

Politano (800 crédits)

El Shaarawy (700 crédits)

Deulofeu (900 crédits)

Voici donc une équipe du championnat de Serie A qui vous coûtera environ 10K (les prix étant ceux sur PlayStation). Cette équipe n’est formée que de joueurs Regular. Qu’en pensez-vous ?