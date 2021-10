Férus de FIFA et surtout de FIFA Ultimate Team, le légendaire FUT, nous vous proposons plusieurs guides concernant des équipes à bas prix tout en restant compétitives. En somme : une solution idéale pour performer sans trop dépenser, tout en prenant du plaisir sur FIFA 22 ! Quels joueurs faut-il prendre ? Lesquels sont les plus rentables ?

Après l’équipe BPL, on vous propose une équipe composée de joueurs de Ligue 1, une équipe en 4-3-3. Cette équipe ne dépassera pas les 9K crédits pour être ainsi facilement accessible. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et retours concernant cette équipe. Les prix sont ceux sur PlayStation. Let’s go !

Meilleur Gardien Ligue 1 pas cher

Le dernier rempart de l’Olympique de Marseille sera notre gardien. Mandanda ne vous coûtera que 1 100 crédits.

Alternatives au poste de gardien :

Lopez (800 crédits)

Costil (650 crédits)

Meilleur Défenseur Droit Ligue 1 droit pas cher

Le côté droit de la défense sera occupé par Traoré du Stade Rennais (700 crédits).

Alternatives au poste de défenseur droit :

Aguilar (650 crédits)

Clauss (700 crédits)

Atal (1 200 crédits)

Meilleur Défenseur Gauche Ligue 1 gauche pas cher

Nuno Mendes (700 crédits) s’occupera du côté gauche de notre défense.

Alternatives au poste de défenseur gauche :

Kamara (700 crédits)

Emerson (500 crédits)

Amavi (1 900 crédits)

Meilleur Premier Défenseur Ligue 1 Central pas cher

Le premier défenseur central n’est autre que Denayer (1 100 crédits).

Meilleur Deuxième Défenseur Ligue 1 Central pas cher

La paire défensive centrale sera complétée par Medina. Une surprise qui ne vous coûtera que la modique somme de 800 crédits.

Alternatives au poste de défenseur central :

Diallo (700 crédits)

Djiku (550 crédits)

Todibo (550 crédits)

Saliba (650 crédits)

Meilleur Premier Milieu Ligue 1 pas cher

Le lillois André (750 crédits) sera la première lame de notre milieu défensif.

Meilleur Deuxième Milieu Ligue 1 pas cher

La seconde sera la grande surprise de ce début de saison, Tchouaméni (950 crédits).

Meilleur Troisième Milieu Ligue 1 pas cher

Après avoir longuement hésité à mettre Paqueta, notre milieu offensif sera Aouar (800 crédits).

Alternatives aux postes de milieu de terrain :

Paqueta (700 crédits)

Wijnaldum (2 500 crédits)

Renato Sanches (1 500 crédits)

Kamara (700 crédits)

Fofana (de Lens, 750 crédits)

Meilleur Attaquant droit Ligue 1 pas cher

Ikoné (800 crédits) sera notre attaquant droit.

Meilleur Attaquant gauche Ligue 1 pas cher

Nous avons choisi de prendre l’attaquant gauche de l’OL, Toko-Ekambi (700 crédits).

Meilleur Buteur Ligue 1 pas cher

L’attaquant de pointe se trouve du côté de Lille : le très bon David (700 crédits).

Alternatives aux postes d’attaquants :

Volland (1 000 crédits)

Delort (700 crédits)

Dembele (500 crédits)

Yilmaz (700 crédits)

Voici donc une équipe du championnat de Ligue 1 qui vous coûtera environ 9K (les prix étant ceux sur PlayStation). Cette équipe n’est formée que de joueurs Regular. Qu’en pensez-vous ?