Fans de FIFA et plus particulièrement de FIFA Ultimate Team, le légendaire FUT, nous vous proposons plusieurs guides pour obtenir des équipes pas chères et compétitives. Idéal pour performer sans avoir à trop dépenser sur FIFA 22 ! Quels joueurs faut-il prendre ? Lesquels sont les plus rentables ?

Cette fois-ci, on vous propose une équipe composée de joueurs de Premier League, une équipe en 4-3-3. Cette équipe ne dépassera pas les 13K crédits pour être ainsi facilement accessible. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et retours concernant cette équipe. Les prix sont ceux sur PlayStation. Let’s go !

Meilleur Gardien BPL pas cher

Pickford (950 crédits) sera le gardien de notre équipe de BPL.

Alternatives au poste de gardien :

Schmeichel (3 500 crédits)

Martinez (1 700 crédits)

Mendy (850 crédits)

Pope (950 crédits)

Meilleur Défenseur BPL droit pas cher

Nous avons décidé de jeter notre dévolu sur Emerson (1 400 crédits).

Alternatives au poste de défenseur droit :

Ricardo Pereira (2 200 crédits)

Nelson Semedo (750 crédits)

James (750 crédits)

Meilleur Défenseur BPL gauche pas cher

Le DG sera le brésilien de Manchester United, Alex Telles (800 crédits)

Alternatives au poste de défenseur gauche :

Reguilon (700 crédits)

Tierney (700 crédits)

Meilleur Premier Défenseur BPL Central pas cher

Meilleur Deuxième Défenseur BPL Central pas cher

Cette année, nous vous proposons une paire défensive composée de Rudiger (1 200 crédits) et Romero (1 000 crédits). Solide !

Alternatives au poste de défenseur central :

Stones (1 100 crédits)

Soyuncu (750 crédits)

Bailly (700 crédits)

Sanchez (700 crédits)

Aké (700 crédits)

Konaté (800 crédits)

Meilleur Premier Milieu BPL pas cher

Meilleur Deuxième Milieu BPL pas cher

Meilleur Troisième Milieu BPL pas cher

Cette année, le milieu sera composé de trois joueurs. Deux défensifs en la personne de Partey (950 crédits) et de Saul (800 crédits) et un pur MOC avec Odegaard (750 crédits).

Alternatives aux postes de milieu de terrain :

Havertz (2 200 crédits)

Mount (1 700 crédits)

Allan (1 300 crédits)

Ndombele (1 200 crédits)

Meilleur Attaquant droit BPL pas cher

Meilleur Attaquant gauche BPL pas cher

Meilleur Buteur BPL pas cher

Le trident offensif est le suivant : Bailey (800 crédits), Zaha (750 crédits) et Gabriel Jesus (1 000).

Alternatives aux postes d’attaquants :

Ferran Torres (750 crédits)

Raphinha (1 000 crédits)

Pépé (800 crédits)

Lucas Moura (950 crédits)

Diogo Jota (950 crédits)

Bergwijn (700 crédits)

Jimenez (900 crédits)

Richarlison (750 crédits)

Martial (1 000 crédits)

Watkins (700 crédits)

Voici donc une équipe du championnat de Premier League qui vous coûtera environ 13K (les prix étant ceux sur PlayStation). Cette équipe n’est formée que de joueurs Regular. Qu’en pensez-vous ?