Epic Seven met à jour ses différents modes de jeu aujourd’hui

Contrairement aux précédentes, cette mise à jour d’Epic Seven s’est accompagnée d’une maintenance, qui a eu lieu plus tôt ce matin. En compensation, le jeu a offert aux joueurs 4 Lief, 3 Boussoles de Labyrinthe et 50 énergies.

Contenu de la mise à jour

Cette mise à jour contient notamment :

L’ouverture de la saison Détermination de l’Arène (pour le mode Arène), avec une nouvelle histoire pour l’introduire.

Le Pass Epic de la Saison des 7 mystères.

de la Saison des 7 mystères. Une nouvelle héroïne 5 étoiles : Charlotte jeune reine. Pour l’obtenir, vous pouvez consulter notre astuce Comment invoquer un personnage de bannière à coup sûr.

: Charlotte jeune reine. Pour l’obtenir, vous pouvez consulter notre astuce Comment invoquer un personnage de bannière à coup sûr. Amélioration de la difficulté dans le Labyrinthe Infernal de Raid, avec une toute nouvelle zone.

Suppression de la monnaie d’entrée de la salle du calvaire. Vous pouvez désormais accéder à ce mode librement.

de la salle du calvaire. Vous pouvez désormais accéder à ce mode librement. Diverses optimisations de l’interface de différents modes de jeu.

